Выручка мировых чипмейкеров выросла на 21% в 2025 году

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Выручка мировых производителей полупроводников в 2025 году выросла на 21% и составила $793,4 млрд, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner.

Американская Nvidia Corp. сохранила за собой первое место в мире среди чипмейкеров, увеличив отрыв от южнокорейской Samsung Electronics, и стала первой компанией, годовая выручка которой превысила отметку в $100 млрд. Продажи чипов памяти Samsung в прошлом году увеличились на 13%, тогда как других видов - сократились на 8%.

Между тем южнокорейская SK Hynix вышла на третье место. Она обогнала американскую Intel Corp., доля которой на мировом рынке теперь составляет всего 6% - вдвое меньше, чем в 2021 году.

"Чипы для ИИ продолжали обеспечивать беспрецедентный подъем полупроводникового рынка, составив почти треть от общего объема продаж в 2025 году, - заявил главный аналитик Gartner Раджив Раджпут. - Это доминирование будет только усиливаться, поскольку прогнозируется, что расходы на ИИ-инфраструктуру превысят $1,3 трлн в 2026 году".