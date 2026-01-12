В Индии заявляют, что при оборонных закупках ориентируются не на идеологию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Индия при закупке вооружения исходит из национальных интересов, а не из идеологии, заявил в понедельник замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

"При оборонных закупках Индия руководствуется исключительно национальными интересами и практическими соображениями, а не идеологией", - прокомментировал он слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что укрепление сотрудничества Германии и Индии, возможно, позволит Дели сократить зависимость от России.

Кроме того, по словам Мисри, Индия ориентируется на характеристики вооружения, а не на то, кто его произвел.

Мерц находится с визитом в Индии. В частности, он провел встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.