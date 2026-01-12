ЕК подтвердила планы начать выплаты Киеву кредита в 90 млрд евро во II квартале

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в соответствии с решением Европейского совета о финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы в форме совместного кредита в 90 млрд евро готовится к началу выделения этих средств во втором квартале текущего года, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Нам надо в надлежащее время подготовить некоторое количество законодательных актов, надеюсь, довольно быстро. Таким образом, мы сможем начать выплату в начале второго квартала нынешнего года", - сказал Уйвари в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с обещанным Киеву кредитом на ближайшие два года.

Он добавил, что ряд законодательных предложений будет сделан ЕК в скором времени. По словам Уйвари, порядок распределения средств на военные и бюджетные цели Украины будет указан в этих предложениях.