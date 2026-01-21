Европарламент одобрил процедуру согласования кредитования Украины на 90 млрд евро

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Европарламент одобрил решение Совета ЕС о применении "процедуры расширенного сотрудничества" для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Процедура была утверждена на пленарной сессии в Страсбурге 499 голосами "за", 135 депутатов проголосовали против, 24 воздержались.

Кредит ЕС Украине был согласован на саммите Евросоюза в Брюсселе 18 декабря 2025 года, и предложение по нему Еврокомиссия представила 14 января 2026 года.

"Поскольку Чехия, Венгрия и Словакия отказались от поддержки кредита, соглашение было принято в рамках процедуры расширенного сотрудничества - механизма, позволяющего заинтересованным государствам-членам ЕС сотрудничать в конкретных областях. Согласно договорам (Евросоюза - ИФ), процедура расширенного сотрудничества требует согласия Европейского парламента", - объясняется в коммюнике ЕП.

В минувший вторник депутаты Европарламента решили ускорить работу над кредитом и сопутствующими предложениями, которые теперь должны быть согласованы между ЕП и Советом ЕС в рамках действующей законодательной процедуры, отметили в коммюнике.