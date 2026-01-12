Швейцария задействует около 5 тыс. военных для обеспечения безопасности ВЭФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Швейцарии окажут поддержку кантону Граубюнден для обеспечения безопасности на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщает в понедельник правительство Швейцарии.

"Часть военнослужащих, заступающих на службу сегодня, задействуют на ежегодном собрании с 19 по 23 января 2026 года в кантоне Граубюнден. Среди прочего они будут охранять важные объекты инфраструктуры. Другая их часть будет обеспечивать суверенитет воздушного пространства и оказывать логистическую поддержку и помощь с перевозками на всей территории страны", - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что в обязательства военнослужащих также будет входить охрана лиц, находящихся под защитой международного права, и обеспечение их перевозок по воздуху.

Численность состава, утвержденная парламентом для выполнения этих задач - 5 тыс. военнослужащих.

В этом году ВЭФ будет проходить в Давосе с 19 по 23 января. В нем примет участие, в том числе президент США Дональд Трамп.