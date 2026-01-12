Поиск

Швейцария задействует около 5 тыс. военных для обеспечения безопасности ВЭФ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Швейцарии окажут поддержку кантону Граубюнден для обеспечения безопасности на ежегодной встрече Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, сообщает в понедельник правительство Швейцарии.

"Часть военнослужащих, заступающих на службу сегодня, задействуют на ежегодном собрании с 19 по 23 января 2026 года в кантоне Граубюнден. Среди прочего они будут охранять важные объекты инфраструктуры. Другая их часть будет обеспечивать суверенитет воздушного пространства и оказывать логистическую поддержку и помощь с перевозками на всей территории страны", - говорится в заявлении правительства.

Отмечается, что в обязательства военнослужащих также будет входить охрана лиц, находящихся под защитой международного права, и обеспечение их перевозок по воздуху.

Численность состава, утвержденная парламентом для выполнения этих задач - 5 тыс. военнослужащих.

В этом году ВЭФ будет проходить в Давосе с 19 по 23 января. В нем примет участие, в том числе президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп США Швейцария ВЭФ Всемирный экономический форум
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Более 20 россиян пострадали в столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде

Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8106 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });