Глава МИД Ирана заявил, что смерть Хаменеи открыла ящик Пандоры

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи направил письмо генсеку ООН и членам Совета Безопасности, в котором подчеркнул опасные последствия гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов по исламской республике.

"Такие действия не просто нарушают установленные нормы международного права, они безрассудно открывают опасный "ящик Пандоры", подрывая основы суверенного равенства и стабильности международной системы", - цитирует письмо Аракчи Associated Press.

По словам главы иранской дипломатии, преднамеренный удар по Хаменеи "представляет собой серьезное и беспрецедентное нарушение самых фундаментальных норм, регулирующих отношения между государствами".

Хаменеи погиб в субботу в результате ударов США и Израиля. В Иране объявлен 40-дневный траур.

Военная операция США и Израиля в Иране

Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Иран ООН США Израиль
