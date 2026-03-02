Великобритания разрешила США использовать свои базы для ударов по объектам Ирана

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что удовлетворил просьбу Вашингтона разрешить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана.

"Единственный способ уничтожить угрозу - уничтожать ракеты (...) на их складах или пусковые установки. США запросили разрешение использовать британские базы для этой специальной и ограниченной оборонительной цели. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос, чтобы не дать Ирану запускать ракеты по всему региону", - сказал Стармер в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

По его словам, Лондон по-прежнему не участвует в нанесении ударов по Ирану.

"Мы не присоединяемся к этим ударам, но мы продолжим наши действия по защите региона", - подчеркнул британский премьер.