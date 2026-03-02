Страны Персидского залива заявили о праве ответить на иранские удары

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана и Бахрейна провели в дистанционном формате заседание Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и заявили, что сохраняют за собой право ответить на иранские удары.

"Страны Персидского залива предпримут все необходимые меры для защиты своей безопасности и стабильности, а также своих территорий, граждан и постоянных жителей, включая возможность реагирования на агрессию", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания.

Главы МИД отметили, что их страны сохраняют "свое законное право на ответ и право на самооборону" в соответствии с международными законами.

Они также призвали Иран к "немедленному прекращению нападений".

Главы МИД отметили, что стабильность в регионе Персидского залива является не просто "региональной проблемой, но и фундаментальной основой глобальной экономической стабильности".

В заявлении говорится, что с осуждением атак Ирана также выступили государства-члены Лиги арабских государств.

По их мнению, действия Ирана "представляют собой вопиющее нарушение международных законов и конвенций, а также принципов международного права".