Трамп считает, что военная операция в Иране может продлиться до месяца

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что боевые действия в Иране могут продолжаться до четырех недель.

"Мы предполагали, что это будет длиться четыре недели или вроде того. Всегда речь шла о четырехнедельном процессе, поэтому это займет четыре недели или меньше", - сказал американский лидер в интервью изданию The Daily Mail.

Он отметил, что операция идет по плану. При этом, по его словам, "нам удалось уничтожить намного больше членов руководства Ирана, чем мы думали, кажется, 48 человек".

На вопрос о том, готов ли он к переговорам с Ираном и когда они могут состояться, Трамп сказал, что не знает.

"Они хотят переговоров, но я говорил, что им нужно было вести переговоры на прошлой неделе, а не на этой", - подчеркнул глава Белого дома.

Американские СМИ в свою очередь напоминают, что, согласно американскому законодательству, президент США имеет право вести военные действия без одобрения конгресса, но такая операция должна завершиться в течение 60 дней. При этом, по мнению ряда юристов, без санкции конгресса разрешается проводить только довольно ограниченные по масштабам военные операции.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
