CША задействовали стратегические бомбардировщики B-2 против Ирана

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В ходе военной операции против Ирана США минувшей ночью использовали стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit для нанесения ударов по иранским объектам, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Минувшей ночью американские бомбардировщики-невидимки B-2, вооруженные 900-килограммовыми бомбами, нанесли удары по укрепленным объектам баллистических ракет Ирана", - говорится в сообщении.

"Ни одна страна не должна сомневаться в решимости Америки", - подчеркнули в CENTCOM.

Как сообщила корреспондент телеканала Fox News, ссылаясь на американских военных представителей, всего в нанесении ударов приняли участие четыре самолета B-2 Spirit. Они сбросили на цели десятки 900-килограммовых авиабомб.

По данным издания The Aviationist, стратегические стел-бомбардировщики B-2 Spirit поднимались с авиабазы Уайтмен в штате Миссури. Они совершили беспосадочный перелет из США и обратно. Их миссию обеспечивали пять американских самолетов-заправщиков KC-46.

В июне прошлого года США также применили бомбардировщики B-2 Spirit для нанесения ударов по иранским ядерным объектам.