Трамп заявил, что удары по Ирану продолжатся до достижения всех целей Вашингтона

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные будут продолжать наносить удары по Ирану до тех пор, пока все цели Вашингтона не будут достигнуты.

"Боевые действия продолжаются в настоящее время в полную силу, и они будут продолжаться до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты", - сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в его соцсети Truth Social.

По словам американского президента, США уже поразили сотни целей на территории Ирана, включая объекты КСИР и системы противовоздушной обороны.

Трамп признал, что, вероятно, жертв среди американцев до завершения военной операции США в Иране будет больше, чем трое погибших, о которых ранее заявило командование CENTCOM.

Также американский лидер заявил, что согласившимся сложить оружие членам КСИР будет предоставлен "полный иммунитет", а отказавшимся - "грозит верная смерть".

"Я еще раз призываю (...) иранскую военную полицию сложить оружие и получить полную неприкосновенность, иначе вам грозит верная смерть", - сказал президент США.