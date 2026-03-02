Спецборт МЧС доставит 84 россиянина из Израиля в Москву

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - МЧС России объявило о начале эвакуации российских граждан, служащих на территории Израиля, спецборт ведомства доставит в понедельник из Шарм-эль-Шейха в Москву 84 человека, сообщила пресс-служба министерства.

"Спецборт Ил-76 вылетел в Москву с дипломатическими работниками и членами их семей, служащих на территории Израиля, которые ранее прибыли в Шарм-эль-Шейх через наземные пункты пропуска. Сегодня на территорию РФ прибудет 84 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз российских граждан организован в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина и по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

В минувшую субботу США и Израиль нанесли десятки ударов по Ирану. В ответ Иран начал массированную ракетную атаку против Израиля и военных баз США на Ближнем Востоке. По последним данным, в результате иранского удара по городу Бейт-Шемеш в пригороде Иерусалима погибли девять человек, еще около 20 получили ранения.

Ранее министерство здравоохранения Израиля сообщало, что с начала операции против Ирана в израильские больницы были доставлены 456 человек. Из них 86 все еще находятся в больницах, в том числе в отделениях интенсивной терапии.