США нанесли более тысячи ударов за первые сутки операции против Ирана

Последствия ударов по Тегерану, 1 марта 2026 года Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - За первые сутки операции против Ирана американские военные нанесли более тысячи ударов по различным объектам на территории страны, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Среди целей были центры командования и управления, узлы связи, места дислокации баллистических и противокорабельных ракет, системы ПВО, а также корабли и подводные лодки Ирана.

В операции были задействованы стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit, многочисленные истребители, поднимавшиеся с баз в регионе и с палуб двух авианосцев, в том числе стелс-истребители пятого поколения F-35 и F-22, БПЛА, зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD, ракетные эсминцы, а также реактивные системы залпового огня HIMARS и системы борьбы с беспилотниками.

Кроме того, в ходе операции использовались самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, самолеты радиоэлектронной разведки RC-135, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G, противолодочные самолеты P-8 Poseidon и самолеты-ретрансляторы связи.