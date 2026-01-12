Глава ЕК и председатель Евросовета подпишут 17 января торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта посетят 17 января парагвайскую столицу Асунсьон для подписания соглашения о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР.

"Это исторический момент для Европейского союза после 25 лет переговоров", - заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью.

Журналисты задали вопрос, не является ли нарушением демократии то, что соглашение будет подписываться до его ратификации Европейским парламентом.

"Государства-члены утвердили на прошлой неделе своё решение, которое дает комиссии возможность подписать этот договор. Председатель фон дер Ляйен отправится в субботу в Парагвай, чтобы его подписать. У Европейского парламента будет возможность проголосовать за этот договор, и это он решает, когда это сделать. Мы в комиссии убеждены, что добились очень и очень сильного договора, очень важного для Европы в плане экономическом, политическом, геополитическом и дипломатическом", - ответил представитель ЕК Олоф Жилл, ведающий вопросами торговли.

"Европейский парламент решит, когда голосовать. В комиссии мы теперь сосредоточены исключительно на том, чтобы подписать этот договор. (...) На столе договор, который все евродепутаты могут поддержать при полном доверии", - добавил он.

Совет ЕС опубликовал 9 января на своем сайте сообщение о том, что принял два решения, "разрешающих подписание Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (ITA) между ЕС и МЕРКОСУР". По оценке совета, "вместе эти соглашения знаменуют собой важную веху в давних отношениях ЕС с партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, после вступления в силу они создадут основу для политического диалога, сотрудничества и торговых отношений в рамках модернизированного и всеобъемлющего партнерства".

Решительными противниками этого соглашения являются сельхозпроизводители Европы, выступавшие и выступающие категорически против него, считая, что оно наводнит страны ЕС дешевой латиноамериканской продукцией, к которой Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований, как к продукции собственных аграриев.

Вместе с тем фон дер Ляйен заявила, что в Брюсселе "услышали опасения фермеров стран ЕС и сельскохозяйственного сектора и приняли соответствующие меры". По утверждению главы ЕК, это соглашение "содержит надежные гарантии для защиты их средств к существованию".

Она также подчеркнула, что благодаря соглашению с МЕРКОСУР создается рынок с населением в 700 млн человек. Это, по ее словам, крупнейшая в мире зона свободной торговли.