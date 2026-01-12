Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на уровне 44 млн т

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в январском обзоре, опубликованном в понедельник, сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду (начался 1 июля 2025 года) на уровне ноября и декабря - 44 млн тонн.

Прогноз сбора пшеницы повышен на 2 млн тонн до 89,5 млн тонн.

Оценка экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - снизилась до 32,5 млн тонн с 33 млн тонн по декабрьской оценке.

Прогноз по экспорту фуражного зерна повышен до 7,03 млн тонн с 6,81 млн тонн в декабре и ноябре. Новая оценка сбора этого зерна составляет 39,05 млн тонн против 37,48 млн тонн в декабре.

Прогноз по экспорту кукурузы, как и два месяца назад, составляет 3 млн тонн. Оценка ее сбора сохранилась на уровне декабря - 14,5 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в этом сезоне повышен до 842,17 млн тонн против 837,81 млн тонн по декабрьской оценке, фуражного зерна - до 1 млрд 590,61 млн тонн против 1 млрд 575,82 млн тонн, кукурузы - до 1 млрд 296,01 млн тонн против 1 млрд 282,96 млн тонн соответственно.