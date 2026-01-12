Поиск

Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на уровне 44 млн т

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в январском обзоре, опубликованном в понедельник, сохранил прогноз экспорта пшеницы из России в 2025/26 сельхозгоду (начался 1 июля 2025 года) на уровне ноября и декабря - 44 млн тонн.

Прогноз сбора пшеницы повышен на 2 млн тонн до 89,5 млн тонн.

Оценка экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - снизилась до 32,5 млн тонн с 33 млн тонн по декабрьской оценке.

Прогноз по экспорту фуражного зерна повышен до 7,03 млн тонн с 6,81 млн тонн в декабре и ноябре. Новая оценка сбора этого зерна составляет 39,05 млн тонн против 37,48 млн тонн в декабре.

Прогноз по экспорту кукурузы, как и два месяца назад, составляет 3 млн тонн. Оценка ее сбора сохранилась на уровне декабря - 14,5 млн тонн.

Минсельхоз США в своих прогнозах не учитывает данные по Крыму и новым территориям.

Прогноз мирового сбора пшеницы в этом сезоне повышен до 842,17 млн тонн против 837,81 млн тонн по декабрьской оценке, фуражного зерна - до 1 млрд 590,61 млн тонн против 1 млрд 575,82 млн тонн, кукурузы - до 1 млрд 296,01 млн тонн против 1 млрд 282,96 млн тонн соответственно.

США Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

 Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8107 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 17 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 115 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });