США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

Истребитель F-22 Raptor на авиашоу в американском штате Висконсин в июле 2025 года Фото: Austin DeSisto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - США перебросили в Великобританию еще одну эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II и эскадрилью истребителей F-15E для последующей отправки на Ближний Восток, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance.

На британскую авиабазу Лейкенхит после трансатлантического перелета прибыли 12 истребителей F-35A Lightning II и 12 истребителей F-15E Strike Eagle. Самолеты вылетели соответственно с авиабаз Хилл в штате Юта и Маунтин-Хоум в штате Айдахо. Их сопровождали самолеты-заправщики ВВС США KC-135R Stratotanker и KC-46 Pegasus.

На авиабазе Муваффак Салти в Иордании уже размещены 30 истребителей F-35A и 36 истребителей F-15E.

Как сообщали израильские СМИ, 24 февраля в Израиль прибыла первая эскадрилья стелс-истребителей пятого поколения F-22 Raptor в составе 11 самолетов. После перелета из Англии, где они временно размещались, истребители приземлились на израильской авиабазе Овда в пустыне Негев. Как отмечает новостной портал JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.

К переброске на Ближний Восток готовится еще одна эскадрилья F-22 Raptor в составе 13 истребителей, находящаяся на авиабазе в Великобритании. Ожидается, что это произойдет в предстоящие дни.

В июне прошлого года истребители F-22 Raptor использовались для боевого прикрытия американских стратегических стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit, наносивших удары по иранским ядерным объектам.

На данный момент США с учетом палубной авиации двух авианосцев разместили в регионе Ближнего Востока уже более 210 боевых самолетов.