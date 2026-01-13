Поиск

Рынки акций Европы закрылись в плюсе, кроме французского

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в понедельник ростом, исключение составил французский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,21% - до 610,95 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,16%, германский DAX - 0,57%, итальянский FTSE MIB - 0,03%, испанский IBEX 35 - 0,14%. Французский CAC 40 опустился на 0,04%.

Трейдеры сохраняли осторожность на фоне опасений по поводу утраты независимости Федеральной резервной системой (ФРС) США, возродившихся после сообщений, что министерство юстиции готовится предъявить уголовные обвинения председателю Федрезерва Джерому Пауэллу

Обвинения связаны с заявлениями Пауэлла в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС, однако сам он считает, что это лишь предлог для преследования руководства ЦБ за то, что оно проводит денежно-кредитную политику исходя из того, что "отвечает интересам общества, а не следует предпочтениям президента". "Эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации США", - говорится в заявлении Пауэлла, опубликованном на сайте ФРС.

Лидером росла среди компаний, акции которых входят в расчет Stoxx 600, стала датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk (+7,7%), лидером падения - британский рекламный концерн WPP (-6,6%).

Бумаги BE Semiconductor Industries подорожали на 7,3% после того, как нидерландский чипмейкер сообщил о двукратном росте заказов в четвертом квартале, благодаря повышенному спросу на технологии для центров обработки данных.

Рыночная стоимость французской Abivax увеличилась на 5,1% после сообщений СМИ, что американская фармацевтическая Eli Lilly готова предложить 15 млрд евро за Abivax.

Заметно повысились котировки акций оборонных компаний и поставщиков оборонной отрасли, в том числе BAE Systems и Saab - на 2%, Thales - на 1,6%, Babcock International - на 1,4%.

На торгах в Лондоне активный подъем показали бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото: Fresnillo увеличила капитализацию на 6,5%, Endeavour Mining - на 4,2%.

Рыночная стоимость горнодобывающих Glencore и Rio Tinto выросла на 3,5% и 2,2% соответственно.

Цена акций пивоваренной Heineken упала на 4,1% на новостях, что ее главный исполнительный директор и председатель правления Дольф ван ден Бринк сложит полномочия 31 мая.

После сообщений о предстоящей отставке CEO британский девелопер British Land потерял 3,8% капитализации.

Негативную динамику показали бумаги европейских автопроизводителей, в том числе Porsche AG (-6%), Stellantis (-4,3%), BMW AG (-1,7%), Volkswagen (-1,3%), Renault (-1,1%), Mercedes-Benz (-1%).

FTSE 100 DAX Stoxx 600 Stoxx Europe 600
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США рассматривают кибероперации среди вариантов действий в отношении Ирана

Трамп ввел пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

 Трамп ввел пошлины в 25% для стран, сотрудничающих с Ираном

Белый дом отметил готовность Трампа и к силовому сценарию в Иране, и дипломатии

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

 Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8110 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 21 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });