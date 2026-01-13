Рынки акций Европы закрылись в плюсе, кроме французского

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в понедельник ростом, исключение составил французский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,21% - до 610,95 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,16%, германский DAX - 0,57%, итальянский FTSE MIB - 0,03%, испанский IBEX 35 - 0,14%. Французский CAC 40 опустился на 0,04%.

Трейдеры сохраняли осторожность на фоне опасений по поводу утраты независимости Федеральной резервной системой (ФРС) США, возродившихся после сообщений, что министерство юстиции готовится предъявить уголовные обвинения председателю Федрезерва Джерому Пауэллу

Обвинения связаны с заявлениями Пауэлла в ходе выступления в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС, однако сам он считает, что это лишь предлог для преследования руководства ЦБ за то, что оно проводит денежно-кредитную политику исходя из того, что "отвечает интересам общества, а не следует предпочтениям президента". "Эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации США", - говорится в заявлении Пауэлла, опубликованном на сайте ФРС.

Лидером росла среди компаний, акции которых входят в расчет Stoxx 600, стала датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk (+7,7%), лидером падения - британский рекламный концерн WPP (-6,6%).

Бумаги BE Semiconductor Industries подорожали на 7,3% после того, как нидерландский чипмейкер сообщил о двукратном росте заказов в четвертом квартале, благодаря повышенному спросу на технологии для центров обработки данных.

Рыночная стоимость французской Abivax увеличилась на 5,1% после сообщений СМИ, что американская фармацевтическая Eli Lilly готова предложить 15 млрд евро за Abivax.

Заметно повысились котировки акций оборонных компаний и поставщиков оборонной отрасли, в том числе BAE Systems и Saab - на 2%, Thales - на 1,6%, Babcock International - на 1,4%.

На торгах в Лондоне активный подъем показали бумаги золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото: Fresnillo увеличила капитализацию на 6,5%, Endeavour Mining - на 4,2%.

Рыночная стоимость горнодобывающих Glencore и Rio Tinto выросла на 3,5% и 2,2% соответственно.

Цена акций пивоваренной Heineken упала на 4,1% на новостях, что ее главный исполнительный директор и председатель правления Дольф ван ден Бринк сложит полномочия 31 мая.

После сообщений о предстоящей отставке CEO британский девелопер British Land потерял 3,8% капитализации.

Негативную динамику показали бумаги европейских автопроизводителей, в том числе Porsche AG (-6%), Stellantis (-4,3%), BMW AG (-1,7%), Volkswagen (-1,3%), Renault (-1,1%), Mercedes-Benz (-1%).