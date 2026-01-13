Поиск

Уолл-стрит слабо выросла в понедельник

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы вышли в небольшой плюс по итогам сессии в понедельник, хотя большую часть торгов они находились в минусе.

Негативным фактором стали сообщения, что министерство юстиции США готовится выдвинуть уголовные обвинения против председателя ФРС Джерома Пауэлла.

В воскресенье Пауэлл сообщил, что обвинения связаны с его заявлениями в банковском комитете Сената в июне прошлого года по вопросу многолетнего проекта реконструкции штаб-квартиры ФРС, добавив, что "эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации США".

"То, что Пауэлла проверяет Минюст, Трамп практически напрямую говорил неоднократно. Поэтому, как мне кажется, рынок воспринял эту новость спокойно", - отметил Питер Кардилло из Spartan Capital Securities.

Акции компаний финансового сектора подешевели, в том числе цена бумаг Citigroup Inc. опустилась на 3%, JPMorgan Chase & Co. - на 1,4%, Bank of America Corp. - на 1,3%.

Капитализация American Express Co. упала на 4,3%, Synchrony Financial - на 8,4%, Bread Financial - на 10,7%.

Тем временем рыночная стоимость золотодобывающих компаний поднялась вслед за ценами на драгметаллы. Котировки акций Harmony Gold выросли на 7,7%, Barrick Mining и Kinross Gold - на 2,6% и 5,4% соответственно.

Акции Walmart Inc., которые с 20 января войдут в расчет индекса Nasdaq, подорожали на 3%.

Цена бумаг UnitedHealth Group снизилась на 1% на сообщениях, что Сенат США проверяет деятельность компании на предмет неподобающих практик.

Стоимость акций Exxon Mobil опустилась на 0,5% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что склоняется к тому, чтобы не допускать компанию к бурению в Венесуэле.

Стоимость акций American Eagle Outfitters снизилась на 3,5%, хотя ритейлер одежды улучшил прогноз операционной прибыли в четвертом финансовом квартале до $167-170 млн.

Другой ритейлер, Abercrombie & Fitch, спрогнозировал рост выручки в прошлом фингоду на 6%, однако этот прогноз оказался хуже ожиданий инвесторов, и капитализация компании рухнула на 17,7%.

Рыночная стоимость производителя обуви Birkenstock Holding понизилась на 1,1%, хотя компания опубликовала сильные предварительные результаты за четвертый финквартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,17% и составил 49590,2 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,16% - до 6977,27 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,26% и составил 23733,9 пункта.

