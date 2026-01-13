Молдавия готовится начать переговоры с МВФ о новой программе сотрудничества

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии в ближайшее время направит обращение в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой начать переговоры о новой программе, обсуждается несколько возможных форматов сотрудничества, заявил молдавский министр финансов Андриан Гаврилицэ.

"На днях мы направим письмо, в котором заявим об открытости подписать определенный тип меморандума, необязательно с финансовой составляющей. Да, чтобы мы начали обсуждение по поводу тех реформ, в которых (...) мы тоже заинтересованы (...). Наличие программы важно для страны, но необязательно для того, чтобы заимствовать средства. В прошлом году, как и в этом, по большому счёту денег на инвестиции хватает. Одалживать средства на текущие расходы в долгосрочной перспективе было бы неправильно", - сказал Гаврилицэ в интервью телеканалу TV8 во вторник.

Он отметил, что взаимодействие с МВФ может строиться по нескольким сценариям.

"Первый - классическая программа с предоставлением кредитов в обмен на реформы. Второй - формат stand-by, при котором средства выделяются только в случае кризисной ситуации. Третий вариант - инструмент координации политики (policy coordination instrument), который не предполагает финансирования, но служит сигналом для других международных партнеров о финансовой ответственности правительства. Наличие программы с МВФ облегчает диалог со Всемирным банком, Евросоюзом и другими донорами, а также способствует реализации проектов, в том числе в рамках плана экономического роста при поддержке ЕС", - уточнил министр.

Отвечая на вопросы, он сказал, что молдавские власти очень рассчитывают на средства Европейского союза, который обещал выделить 1,9 млрд евро на инвестиции.

"В прошлом году часть денег поступила. Эти средства должны поступить траншами в течение пяти лет. Из них - около 400 млн евро составляют гранты, около 1,5 млрд - кредиты под низкие проценты. Средства будут поступать траншами, примерно по 300 млн евро в год", - сказал Гаврилицэ.

По его словам, наличие действующего меморандума с МВФ позволит гораздо быстрее привлечь средства, если возникнет такая необходимость.

"Мы начнем переговоры с МВФ, посмотрим, в том числе, на нашу внутреннюю эволюцию. Нам в любом случае нужно будет определённые доходы поднять и где-то их подправить. Дефицит необходимо закрывать не за счёт долгов, а в среднесрочной перспективе - за счёт роста доходов, который должен исходить из экономического роста", - заключил министр.

В октябре 2025 года МВФ досрочно завершил реализацию в Молдавии 40-месячной программы ECF/EFF, последний транш в рамках программы на сумму $170 млн не был предоставлен Кишиневу из-за задержек в выполнении финансовых и управленческих обязательств, предусмотренных соглашением.

МВФ является крупнейшим кредитором Молдавии, общий долг Кишинева перед фондом составляет $1,35 млрд.