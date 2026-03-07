Американские военные заявили, что поразили в Иране 3 тыс. целей, 43 корабля

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американские войска нанесли удары по более чем 3 тыс. целей в Иране с начала военной операции, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что США также повредили или уничтожили 43 иранских военных корабля, в том числе корабль-носитель ударных беспилотников.

Кроме того, в операции помимо большого количества тактической авиации задействованы также стратегические бомбардировщики, в том числе B-2A, B-52H и B-1B, которые наносят мощные удары по наиболее защищенным объектам хранения и производства баллистических ракет Ирана.