Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Авианосец USS Gerald R. Ford, пройдя Суэцкий канал, вошел в Красное море, следует из опубликованных ВМС США фотографий.

Авианосец вошел в Красное море в сопровождении ракетного эсминца USS Bainbridge еще 5 марта. Ранее он вместе группой эсминцев выполнял боевые задачи американской военной операции против Ирана, находясь в Восточном Средиземноморье.

Предполагается, что он может присоединиться к авианосной ударной группе ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, которая наносит авиационные и ракетные удары по Ирану из Аравийского моря.

Тем временем в Восточном Средиземноморье продолжает находиться несколько американских ракетных эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.