Несколько аэропортов в Европе приостановили работу из-за непогоды

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Холодная погода и осадки привели к приостановке работы трех крупных европейских аэропортов утром во вторник, сообщает Sky News.

Речь идет об аэропортах в Будапеште, Братиславе и в Вене.

В частности, в Вене замерзли взлетно-посадочные полосы, которые пока что не удалось расчистить. Ряд авиарейсов перенаправили в другие аэропорты.

Кроме того, перебои в движении авиатранспорта коснулись и Чехии. Из-за ледяного дождя аэропорт Праги перешел на работу в ограниченном режиме.

