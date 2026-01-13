Япония и Южная Корея укрепят сотрудничество в сфере экономической безопасности

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен на переговорах в Японии договорились активизировать совместные усилия по обеспечению экономической безопасности двух стран, сообщает Kyodonews.

"Мы условились содействовать дискуссиям по экономической тематике и экономической безопасности ради стратегических и взаимовыгодных отношений", - сказала Такаити.

По ее словам, они обсудили с Ли Чжэ Меном укрепление каналов поставок важнейших ресурсов, а также борьбу с трансграничной преступностью.

Kyodo напоминает, что до встречи двух лидеров отношения Японии и КНР прошли период охлаждения на фоне различных разногласий, в том числе по вопросам о компенсациях корейцам, принудительный труд которых Япония использовала с 1910 по 1945 год. Недавно в двусторонних отношениях начали проявляться признаки улучшения.

Ли Чжэ Мен заявил, что стороны обсуждали создание новых партнерств в сфере экономики, науки, технологий. Он также высказал мнение, что Южной Корее, Японии и КНР нужно вести диалог с целью выработать как можно более широкую основу для взаимодействия. В то же время он напомнил о важности сотрудничества Южной Кореи, Японии и США в области безопасности. Он добавил, что Сеул и Токио на переговорах подтвердили общее стремление к денуклеаризации Корейского полуострова.

Отношения КНР и Японии в последнее время ухудшились. Причиной этого стали комментарии премьера Такаити, заявившей в парламенте, что она не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тавайня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов. В итоге Пекин пошел на ряд мер в отношении Токио. В частности, в начале января правительство КНР ввело меры экспортного контроля в отношении товаров двойного назначения, предназначенных для Японии. По некоторым данным, меры затронули редкоземельные металлы, используемые в разных отраслях промышленности, включая производство полупроводников.

Такаити, как отмечает Kyodo, известна "жесткими взглядами на безопасность". Она выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской Конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Ее также считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов.

В минувшем декабре Такаити заявила, что годовые расходы Японии на оборону достигли 2% от ВВП - раньше, чем изначально планировалось на 2027 год. Позднее кабинет министров Японии одобрил план оборонного бюджета страны с рекордными тратами в $58 млрд.