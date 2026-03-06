Палата представителей отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Палата представителей США не смогла принять резолюцию, которая ограничивала бы полномочия президента Дональда Трампа по ведению войны в Иране без одобрения Конгресса, сообщают местные СМИ.

Согласно результатам голосования, "за" выступили 212 законодателей, 219 высказались "против".

Отмечается, что только два представителя Республиканской партии - Томас Мэсси и Уоррен Дэвидсон - поддержали резолюцию. При этом четверо демократов отклонили ее.

Подавляющее большинство республиканцев в Конгрессе официально поддерживают действия Белого дома.

По их мнению, Трамп, как и любой другой президент, имеет право в соответствии с законом о военных полномочиях наносить ограниченные военные удары без официального разрешения Конгресса.

Днем ранее Сенат США в ходе процедурного голосования также отклонил проект резолюции.

Предложение сенаторов, поддерживавших ограничение возможностей Трампа в Иране, основывается на принятой в 1973 году резолюции Конгресса США о военных полномочиях. Она предусматривает, что президент обязан во всех случаях, когда это возможно, консультироваться с Конгрессом, прежде чем начать боевые действия за рубежом. В случае с Ираном таких консультаций не было.