Добыча нефти в США в 2025 году достигла рекордных 13,61 млн б/с

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Соединенных Штатах Америки в 2025 году достигла рекордных 13,61 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Оценка соответствует той, что ведомство дало в декабрьском отчете.

Прогноз на 2026 год повышен на 60 тыс. б/с, до 13,59 млн б/с. Это означает, что EIA ожидает снижения показателя по итогам текущего года на символические 20 тыс. б/с.

При этом в 2027 году падение нефтедобычи в США, по мнению Минэнерго страны, ускорится. Аналитики ведомства ожидают, что она составит 13,25 млн б/с, что примерно на 350 тыс. б/с меньше относительно уровня 2025 года и прогнозного показателя 2026-го.

"В условиях устойчивого снижения цен на нефть мы ожидаем сокращения добычи, поскольку замедление буровой активности будет опережать рост производительности бурения", - говорится в отчете.

Активисты сообщили о гибели более 12 тыс. человек в ходе подавления протестов в Иране

Минэнерго США оценивает снижение добычи нефти в Венесуэле из-за блокады в 0,6 млн б/с

Что произошло за день: вторник, 13 января

В Казахстане сообщили об атаке БПЛА на два танкера в Черном море, погрузка в тот момент не шла

Brent подорожала до $65,54 за баррель на заявлениях Трампа по Ирану

Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти и пообещал помощь

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на 1 февраля

Спецпрокурор запросил смертную казнь для экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Суд начал рассматривать апелляцию Марин Ле Пен на запрет ее участия в выборах

FT сообщила о нежелании Британии и Франции отправлять на Украину военных без поддержки США

