Добыча нефти в США в 2025 году достигла рекордных 13,61 млн б/с

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Соединенных Штатах Америки в 2025 году достигла рекордных 13,61 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Оценка соответствует той, что ведомство дало в декабрьском отчете.

Прогноз на 2026 год повышен на 60 тыс. б/с, до 13,59 млн б/с. Это означает, что EIA ожидает снижения показателя по итогам текущего года на символические 20 тыс. б/с.

При этом в 2027 году падение нефтедобычи в США, по мнению Минэнерго страны, ускорится. Аналитики ведомства ожидают, что она составит 13,25 млн б/с, что примерно на 350 тыс. б/с меньше относительно уровня 2025 года и прогнозного показателя 2026-го.

"В условиях устойчивого снижения цен на нефть мы ожидаем сокращения добычи, поскольку замедление буровой активности будет опережать рост производительности бурения", - говорится в отчете.