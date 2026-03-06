Число погибших от израильских ударов в Ливане превысило 200 человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Около 220 человек погибли в Ливане с понедельника в результате израильских ударов, направленных против группировки "Хезболла", сообщают в пятницу ближневосточные СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

В ведомстве заявили, что от ударов погибли 217 человек, около 800 пострадали.

В четверг сообщалось о 102 погибших и 638 пострадавших.

Боевые действия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и движением "Хезболла" возобновились в субботу с началом операции США и Израиля против Ирана.