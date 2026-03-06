Уиткофф ожидает новых успехов в урегулировании на Украине в ближайшие недели

Стив Уиткофф Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в пятницу заявил, что в ближайшие недели можно ожидать новых успехов в процессе урегулирования кризиса на Украине.

"Дискуссии продолжаются, ожидается еще больше положительной динамики в последующие недели", - написал он в соцсети X.

"Под руководством президента США Дональда Трампа мы продолжаем добиваться значимых результатов, продолжая работу с целью сформулировать мирное соглашение, которое навсегда покончит с войной", - добавил Уиткофф.

Он заявил, что недавно состоявшийся обмен военнопленными между РФ и Украиной прошел благодаря дискуссиям сторон и договоренностям, достигнутым на трехсторонних переговорах в Женеве.

Россия и Украина в пятницу провели обмен военнопленными по формуле 300 на 300, посредничество оказали ОАЭ и США, сообщали в Минобороны РФ.

"6 марта с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 300 российских военнослужащих. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ", - заявили в ведомстве в пятницу.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 5 марта Россия и Украина провели обмен пленными в формате 200 на 200.

Обмен пленными "500 на 500" 5-6 марта проводился в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве, сообщил накануне помощник президента РФ Владимир Мединский.