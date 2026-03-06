Кувейт планирует сокращение нефтедобычи из-за заполненности хранилищ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, страна, являющаяся пятым по величине производителем нефти в ОПЕК, рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только её внутренние потребности. Такое решение может быть принято в ближайшие дни.

Аналитическая компания Kpler полагает, что, если Кувейт не начнет снижать добычу, место в нефтехранилищах страны закончится примерно через 12 дней. С такой же проблемой в ближайшие недели могут столкнуться ОАЭ и Саудовская Аравия.

WSJ отмечает, что приостановка добычи приводит к падению пластового давления на месторождении, а возобновление работы буровой установки влечет повышенные расходы и может занять несколько дней или даже недель.

"Добыча не возобновится в тот же день, когда экспорт снова станет возможен", - отметил Джованни Стауново из UBS.

Страны Персидского залива столкнулись с невозможностью экспортировать топливо из-за военного конфликта в регионе и закрытия Ормузского пролива.