Поиск

Кувейт планирует сокращение нефтедобычи из-за заполненности хранилищ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Кувейт начал сокращать добычу нефти на ряде месторождений по мере заполнения хранилищ топлива в стране, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, страна, являющаяся пятым по величине производителем нефти в ОПЕК, рассматривает снижение нефтедобычи и нефтепереработки до уровня, который покрывает только её внутренние потребности. Такое решение может быть принято в ближайшие дни.

Аналитическая компания Kpler полагает, что, если Кувейт не начнет снижать добычу, место в нефтехранилищах страны закончится примерно через 12 дней. С такой же проблемой в ближайшие недели могут столкнуться ОАЭ и Саудовская Аравия.

WSJ отмечает, что приостановка добычи приводит к падению пластового давления на месторождении, а возобновление работы буровой установки влечет повышенные расходы и может занять несколько дней или даже недель.

"Добыча не возобновится в тот же день, когда экспорт снова станет возможен", - отметил Джованни Стауново из UBS.

Страны Персидского залива столкнулись с невозможностью экспортировать топливо из-за военного конфликта в регионе и закрытия Ормузского пролива.

Кувейт ОАЭ Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

 Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с апреля 2024 года

Уиткофф ожидает новых успехов в урегулировании на Украине в ближайшие недели

 Уиткофф ожидает новых успехов в урегулировании на Украине в ближайшие недели

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

 В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"

 Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"

Бахрейн перехватил 78 ракет и 143 беспилотника с начала конфликта в Иране

 Бахрейн перехватил 78 ракет и 143 беспилотника с начала конфликта в Иране

Росавиация продлила рекомендацию по отмене рейсов в Израиль до 20 марта

В Сеуле допустили переброску комплексов Patriot из Южной Кореи в зону конфликта с Ираном

Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

 Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 462 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8590 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });