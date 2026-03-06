Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

Фото: The White House via X Account/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в компромиссах с Ираном, так как единственный устраивающий его вариант - это капитуляция Тегерана.

"Никаких сделок с Ираном не будет, если только речь не пойдет о безоговорочной капитуляции", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп вновь заявил, что рассчитывает на появление в Иране "выдающегося и приемлемого для нас лидера". Он пообещал, что после этого США и их партнеры будут готовы "сделать Иран больше, сильнее и лучше в экономическом плане, чем когда бы то ни было".

Ранее президент США говорил, что на фоне нынешней эскалации ситуации Тегеран хочет соглашения, но он опоздал, потому что Вашингтон хочет воевать.

"Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.



