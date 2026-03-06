Поиск

Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана
Фото: The White House via X Account/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в компромиссах с Ираном, так как единственный устраивающий его вариант - это капитуляция Тегерана.

"Никаких сделок с Ираном не будет, если только речь не пойдет о безоговорочной капитуляции", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп вновь заявил, что рассчитывает на появление в Иране "выдающегося и приемлемого для нас лидера". Он пообещал, что после этого США и их партнеры будут готовы "сделать Иран больше, сильнее и лучше в экономическом плане, чем когда бы то ни было".

Ранее президент США говорил, что на фоне нынешней эскалации ситуации Тегеран хочет соглашения, но он опоздал, потому что Вашингтон хочет воевать.

"Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.


Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

 Трамп заявил, что его устроит только капитуляция Ирана

Цена Brent превысила $90 за баррель впервые с апреля 2024 года

Уиткофф ожидает новых успехов в урегулировании на Украине в ближайшие недели

 Уиткофф ожидает новых успехов в урегулировании на Украине в ближайшие недели

Котировки Brent превысили $89 за баррель впервые с апреля 2024 года

В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

 В США розничная цена бензина достигла $3,32 за галлон, максимума с 2024 г.

Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"

 Власти Катара заявили, что война на Ближнем Востоке может "обрушить мировые экономики"

Бахрейн перехватил 78 ракет и 143 беспилотника с начала конфликта в Иране

 Бахрейн перехватил 78 ракет и 143 беспилотника с начала конфликта в Иране

Росавиация продлила рекомендацию по отмене рейсов в Израиль до 20 марта

В Сеуле допустили переброску комплексов Patriot из Южной Кореи в зону конфликта с Ираном

Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

 Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 462 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8590 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });