Трамп поручит Рубио заняться темой Кубы

Фото: AP/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится теперь на вопросе Кубы, руководить этой работой будет госсекретарь США Марко Рубио.

"Они хотят заключить соглашение, поэтому я поручу это Марко Рубио, посмотрим, как все получится. Мы сосредоточились на этом сейчас. У нас много времени, но Куба готова - спустя 50 лет", - сказал он CNN.

В очередной раз он выразил мнение, что "Куба довольно скоро падет".

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже президент США подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.

Марко Рубио Дональд Трамп Куба США Венесуэла Николас Мадуро
