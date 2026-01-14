Службы МЧС Туркменистана спасли 14 человек с терпящего бедствие иранского судна

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Специальные службы МЧС Туркменистана спасли 14 человек с иранского судна, терпящего бедствие в Каспийском море, сообщила в среду пресс-служба МИД Туркменистана.

"14 января 2026 года береговыми службами Туркменистана на Каспийском море был получен сигнал SOS от терпящего бедствие иранского сухогруза Rona. Государственными органами Туркменистана, деятельность которых связана с ликвидацией и предотвращением чрезвычайных ситуаций, согласно международным нормам, регламентирующим правила мореплавания, были предприняты все необходимые меры по спасению людей", - сообщил МИД.

Отмечается, что "в результате своевременно проведенных мероприятий были спасены все 14 человек, находившихся на судне. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии".

В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами, отметила пресс-служба МИД Туркменистана.