США приостановят оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - США приостанавливают рассмотрение заявок на визы для граждан 75 стран мира, в том числе России, сообщает в среду телеканал Fox News со ссылкой на документ Госдепартамента.

"Госдепартамент приостанавливает рассмотрение выдачи виз для 75 стран в попытке ужесточить меры в отношении заявителей, которые, как считается, с высокой вероятностью могут стать обузой для общества", - передаёт телеканал.

"Меры вступят в силу 21 января и будут продолжаться неопределённый срок", - отмечает Fox News.

По его данным, в меморандуме Госдепа указано, что сотрудники теперь могут отказывать в рассмотрении заявок, "пока ведомство пересматривает процедуры проверки и отбора".

В перечень стран входят, в частности, Россия, Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен.

В ноябре 2025 года Госдеп предписал консульским работникам применять новые правила проверки в соответствии с так называемым положением об "обузе для общества" в иммиграционном законодательстве. В указаниях говорится, что сотрудники должны отказывать в визах заявителям, которые, по их оценке, с высокой вероятностью будут полагаться на государственные льготы. Служащие должны принимать во внимание широкий спектр факторов, включая состояние здоровья, возраст, владение английским языком, финансовое положение и потенциальную потребность в длительном медицинском уходе у соискателей.

