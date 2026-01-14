ОПЕК сообщила, что Саудовская Аравия в 2025 г. обогнала Россию по добыче нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия по итогам 2025 года добыла 9,129 млн баррелей в сутки нефти по сравнению с 9,197 млн б/с годом ранее, то есть на 0,7% меньше, сообщила ОПЕК (ее данные представляют собой данные от вторичных источников информации).

Таким образом, с учетом среднего коэффициента пересчета баррелей в тонны, добыча нефти в России оценивается в 455 млн т в 2025 году. В конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в 2025 году в России будет добыто 516 млн т, что соответствует уровню 2024 года, в этот показатель включается и добыча конденсата, которого, таким образом, было добыто порядка 61 млн т.

Саудовская Аравия в 2024 году добыла 8,978 млн б/с нефти, а в 2025 году увеличила показатель на 5,5% - до 9,472 млн б/с.

Обе страны участвуют в добровольных сокращениях добычи, но в прошлом году квота Саудовской Аравии была меньше, поскольку королевство порадовало рынок "леденцом", снизив свою добычу на 1 млн б/с в 2023 году, поэтому с какого-то момента квота королевства стала превышать квоту России.

С начала 2023 года Россия, против которой начали действовать санкции ЕС на импорт нефти и нефтепродуктов, объявила о сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с. С мая 2023 года к этим ограничениям присоединились несколько стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию (500 тыс. б/с), Ирак (211 тыс. б/с), Кувейт (128 тыс. б/с), Казахстан (78 тыс. б/с), Оман (40 тыс. б/с), ОАЭ (144 тыс. б/с), Алжир (48 тыс. б/с), Габон (8 тыс. б/с) - всего на 1,7 млн б/с. В июне было решено, что эти общие ограничения будут продлены на весь 2024 год.

Тогда же Саудовская Аравия, по выражению министра энергетики страны принца Абдулазиз бен Сальмана, подарила рынку Saudi lollipop ("саудовский леденец"), снизив с июля 2023 г свою добычу дополнительно на 1 млн б/с. Далее Россия также объявляла о дополнительных ограничениях, но уже экспорта. На министерской встрече в конце ноября 2023 года Саудовская Аравия объявила о продлении своего добровольного ограничения в 1 млн б/с на I квартал 2024 года, а на этот леденец "налипли" сокращения ряда других производителей - всего 2,2 млн б/с, включая Россию.

Затем ограничение было продлено на II квартал 2024 года, и в итоге продлилось до апреля 2025 года. Был озвучен план по постепенному сворачиванию этих ограничений до сентября 2026 года, но затем план поменялся - ограничения в 2,2 млн б/с были выведены на рынок к октябрю 2025 года, и "добровольцы" приступили к отмене ограничений в 1,7 млн б/с, которые должны были действовать весь 2025 год: с октября квоты были увеличены на 411 тыс. б/с за три месяца, а на первый квартал 2026 года наращивание заморожено.

В целом за 2025 год сильнее всех из стран ОПЕК+ нарастил добычу Южный Судан - с 71 до 113 тыс. б/с (в 1,6 раза).

Из числа "добровольцев" в лидерах Казахстан, который, запустив в начале года новые мощности по добыче, ежемесячно превышал оговоренный уровень. За прошедший год Казахстан добыл 1,78 млн б/с нефти против 1,54 млн б/с в 2024 году (на 15,4% больше). Весь минувший год республика обещала компенсировать недосокращенные объемы добычи будущим дополнительным сокращениям, но все равно значительно превышала установленные объемы. В 2026 году с января по июнь страна пообещала дополнительно сокращать добычу примерно на 0,5-0,6 млн б/с каждый месяц по сравнению с установленной квотой.

В целом страны ОПЕК+, участвующие в сделке, в 2025 году увеличили добычу на 2,2% - до 36,44 млн б/с. С учетом добычи жидких углеводородов и стран ОПЕК+, не участвующих в сделке, доля ОПЕК+ в мировом спросе в 2025 году составила 48,1% против 47,6% годом ранее.