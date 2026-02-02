ОПЕК получила новые графики компенсаций за сверхдобычу от четырех стран

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Четыре страны ОПЕК+ должны компенсировать с января по июнь почти 4,333 млн б/с сверхдобычи, говорится в обновленном графике компенсаций, который представила ОПЕК.

Данный показатель примерно на 240 тысяч б/с меньше "долга" на предыдущий месяц, согласно которому Казахстан, Ирак, ОАЭ и Оман должны были компенсировать с декабря по июнь 4,57 млн б/с.

По обновленному графику Казахстан должен возместить с декабря по июнь 3,488 млн б/с ("долг" по предыдущему графику - 3,536 млн б/с), Ирак - 614 тысяч б/с (ранее - 771 тысячу б/с), ОАЭ - 193 тысячи б/с (ранее - 223 тысячи б/с), Оман - 38 тысяч б/с (ранее - 40 тысяч б/с).

С учетом актуальных данных по компенсациям план добычи ОПЕК+ в феврале снизится к январю на 130 тысяч б/с (ранее ожидалось снижение на 293 тысячи б/с), до 37,699 млн б/с. В марте общая квота альянса вырастет до 37,823 млн б/с - на 124 тысячи б/с больше целевого уровня февраля.

Министры всех стран ОПЕК+ еще в конце 2024 года приняли решение о продлении действия квот на 2025 и 2026 годы, а затем подтверждали его в середине 2025 года. С тех пор меняются квоты по добыче только восьми стран, которые дополнительно добровольно сокращают добычу: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Эти государства имели два пакета ограничений - в 2,2 млн б/с и 1,65 млн б/с. Последний изначально действовал до конца 2026 года, но в сентябре, после того как ускоренно были возвращены на рынок ограничения в 2,2 млн б/с, "добровольцы" начали активно восстанавливать ограничения в 1,65 млн б/с: в октябре, ноябре и декабре - на 137 тысяч б/с каждый месяц, после чего взяли паузу на первый квартал 2026 года. На очередном заседании "восьмерки" 1 февраля это решение было подтверждено.

Ранее ОПЕК подчеркивала, что министры "восьмерки" намерены действовать гибко и в зависимости от ситуации на рынке готовы "частично или полностью" восстановить ограничения по добыче как в 1,65 млн б/с, так и уже полностью возвращенные на рынок ограничения в 2,2 млн б/с.