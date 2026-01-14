Национальное собрание Франции отклонило вотумы недоверия правительству

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Выдвинутые в среду в нижней палате французского парламента - Национальном собрании - два вотума недоверия правительству Себастьена Лекорню из-за торгового соглашения ЕС с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР не набрали нужного большинства, сообщает телеканал BFMTV

Вотумы были выдвинуты фракциями крайне левой "Непокоренной Франции" и правого "Национального объединения" в связи с намеченным на 17 января подписанием в Парагвае главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен соглашения о свободной торговле Евросоюза с МЕРКОСУР.

Для вынесения недоверия правительству требовалось 288 голосов. Предложение "Непокоренной Франции" поддержали 256 депутатов. За инициативу "Национального объединения" было подано 142 голоса.

Сам премьер-министр расценил эти инициативы как "попытки внутреннего саботажа" в тот самый момент, когда необходимо "как раз противостоять международным сбоям". Лекорню увидел в этих действиях оппозиции намерение "подорвать стабильность во Франции".

Соглашение с MЕРКОСУР вызвало волну возмущения и протестов среди сельхозпроизводителей стран ЕС. Особенно бурными были выступления французских аграриев, что побудило президента Эмманюэля Макрона отвергнуть этот договор, и Франция в Совете ЕС голосовала против его заключения.

Противники соглашения считают, что оно позволит наводнить государства ЕС дешевой латиноамериканской продукцией, к которой Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований, как к продукции собственных производителей.

Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила 9 января, что это соглашение укрепит позиции Евросоюза в глобальной экономике. По ее словам, благодаря соглашению с МЕРКОСУР создается крупнейшая в мире зона свободной торговли с населением в 700 млн человек. Она заверила, что в Брюсселе "услышали опасения фермеров стран ЕС и сельскохозяйственного сектора и приняли соответствующие меры".