Поиск

Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает снижаться среди французов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos BVA в партнерстве с высшей инженерной школой CESI по заказу La Tribune Dimanche.

"Что поразительно, так это хрупкость его собственной базы поддержки", - прокомментировал результаты исследования управляющий директор Ipsos BVA Брис Тёнтюрье.

Действительно, при 18% одобрительных оценок его деятельности против 79% неодобрительных (на 2 пункта больше, чем в декабре 2025 года) в целом Макрон потерял 10 пунктов среди своих партий-сторонников "Возрождение", "Демократическое движение" и "Горизонты", и теперь его поддерживают лишь 52% их электората.

При этом премьер-министр Себастьен Лекорню получил 29% положительных отзывов против 58% отрицательных.

В перспективе президентских выборов 2027 года председатель крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла остается самым популярным претендентом. У него 35% одобрительных отзывов (+2% с декабря 2025 года). Близко к нему на втором месте следует глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен с 33% (+3%).

Племянница Ле Пен, депутат Европарламента и основатель собственной правой партии "Идентичность и свободы" Марион Марешаль занимает третью позицию популярности среди избирателей. У нее 23% положительных отзывов (+5%).

За ней следуют министр юстиции и основатель пропрезидентской партии-спутника "Народные" (Populaires) Жеральд Дарманен (22%, +4%), бывший премьер-министр и генеральный секретарь основной пропрезидентской партии "Возрождение" Габриэль Атталь (22%, +3%) и бывший премьер-министр и основатель правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп (21%, +3%).

Франция Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

 Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

СМИ сообщили о готовности Катара участвовать в Совете мира по Газе под руководством Трампа

Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

 Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

 Замдиректора ИМЭМО им. Примакова: в мире создается новая мультивалютная система

Что случилось этой ночью: воскресенье, 18 января

Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

 Ракета с кораблем американской лунной миссии Artemis II установлена на стартовой площадке

Британский премьер считает ошибкой анонсированные Трампом пошлины против Европы

В ЕС увидели в угрозах Трампа опасность для трансатлантических отношений

Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

 Макрон ответил на угрозы Трампа ввести пошлины из-за Гренландии

Что произошло за день: суббота, 17 января
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8171 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });