Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает снижаться среди французов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Ipsos BVA в партнерстве с высшей инженерной школой CESI по заказу La Tribune Dimanche.

"Что поразительно, так это хрупкость его собственной базы поддержки", - прокомментировал результаты исследования управляющий директор Ipsos BVA Брис Тёнтюрье.

Действительно, при 18% одобрительных оценок его деятельности против 79% неодобрительных (на 2 пункта больше, чем в декабре 2025 года) в целом Макрон потерял 10 пунктов среди своих партий-сторонников "Возрождение", "Демократическое движение" и "Горизонты", и теперь его поддерживают лишь 52% их электората.

При этом премьер-министр Себастьен Лекорню получил 29% положительных отзывов против 58% отрицательных.

В перспективе президентских выборов 2027 года председатель крайне правого "Национального объединения" Жордан Барделла остается самым популярным претендентом. У него 35% одобрительных отзывов (+2% с декабря 2025 года). Близко к нему на втором месте следует глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен с 33% (+3%).

Племянница Ле Пен, депутат Европарламента и основатель собственной правой партии "Идентичность и свободы" Марион Марешаль занимает третью позицию популярности среди избирателей. У нее 23% положительных отзывов (+5%).

За ней следуют министр юстиции и основатель пропрезидентской партии-спутника "Народные" (Populaires) Жеральд Дарманен (22%, +4%), бывший премьер-министр и генеральный секретарь основной пропрезидентской партии "Возрождение" Габриэль Атталь (22%, +3%) и бывший премьер-министр и основатель правоцентристской партии "Горизонты" Эдуар Филипп (21%, +3%).