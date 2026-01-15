Поиск

Иран закрыл свое воздушное пространство

Деятельность посольства Великобритании в Тегеране временно приостановлена

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Власти Ирана рано утром в четверг издали приказ о закрытии своего воздушного пространства.

Согласно Flightradar24, воздушное пространство над страной закрыто для всех рейсов, за исключением международных, имеющих специальное разрешение.

По данным сервиса, рекомендация действительна чуть более двух часов.

Ранее власти Германии рекомендовали своим авиакомпаниям избегать воздушного пространства Ирана на фоне продолжающихся беспорядков по всей стране и потенциального использования "средств противовоздушной обороны".

Тем временем власти Польши, Италии и Испании призвали своих граждан немедленно покинуть страну "любыми доступными способами".

Между тем Великобритания временно закрыла посольство в Тегеране и отозвала сотрудников из-за продолжающихся беспорядков.

"Из-за ситуации с безопасностью сотрудники Великобритании были временно отозваны из Ирана. Наше посольство продолжает работать удаленно", - говорится в заявлении правительства.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков.

