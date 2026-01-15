Поиск

Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Фото: IMAGO/Aviation-Stock/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в маршруте некоторых регулярных и чартерных рейсов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

"Рейсы в Шарм-эль-Шейх, Дубай, Доху, Медину будут выполняться в облет воздушного пространства Ирана", - сообщил авиаперевозчик в четверг.

В этой связи авиакомпания просит пассажиров проверять статус рейсов, так как "ожидаются изменения во времени вылетов и прилетов в аэропорты назначения".

Как сообщалось, власти Ирана рано утром в четверг издали приказ о закрытии своего воздушного пространства. Согласно Flightradar24, воздушное пространство над страной закрыто для всех рейсов за исключением международных рейсов, имеющих специальное разрешение.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков.

