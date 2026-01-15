Поиск

Ericsson может сократить около 1,6 тыс. рабочих мест в Швеции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson может сократить около 1,6 тыс. рабочих мест в Швеции, говорится в его пресс-релизе.

Ericsson уже уведомила Шведскую государственную службу занятости и инициировала переговоры со шведскими профсоюзами.

Предлагаемое сокращение штата входит в пакет мер, направленных на обеспечение конкурентоспособности компании, и представляет собой часть глобальных инициатив по улучшению ее позиции с точки зрения затрат при сохранении инвестиций, имеющих критическое значение для ее технологического лидерства и реализации стратегии по созданию высокопроизводительных программируемых сетей, отмечается в пресс-релизе.

Ericsson также заявила, что продолжит реализацию инициатив в сфере повышения операционной эффективности, но отдельно сообщать о них не будет.

Акции компании дорожают на 1,6% в ходе торгов в Стокгольме в четверг.

Ericsson Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океане

Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

 Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

Франция присоединится к военным учениям Дании в Гренландии

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Что случилось этой ночью: четверг, 15 января

Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

 Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

 Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Иран закрыл свое воздушное пространство
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8143 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });