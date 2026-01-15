Ericsson может сократить около 1,6 тыс. рабочих мест в Швеции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson может сократить около 1,6 тыс. рабочих мест в Швеции, говорится в его пресс-релизе.

Ericsson уже уведомила Шведскую государственную службу занятости и инициировала переговоры со шведскими профсоюзами.

Предлагаемое сокращение штата входит в пакет мер, направленных на обеспечение конкурентоспособности компании, и представляет собой часть глобальных инициатив по улучшению ее позиции с точки зрения затрат при сохранении инвестиций, имеющих критическое значение для ее технологического лидерства и реализации стратегии по созданию высокопроизводительных программируемых сетей, отмечается в пресс-релизе.

Ericsson также заявила, что продолжит реализацию инициатив в сфере повышения операционной эффективности, но отдельно сообщать о них не будет.

Акции компании дорожают на 1,6% в ходе торгов в Стокгольме в четверг.