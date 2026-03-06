Бахрейн перехватил 78 ракет и 143 беспилотника с начала конфликта в Иране

Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главное командование ВС Бахрейна заявило об уничтожении 78 ракет и 143 беспилотников, нацеленных на территорию страны, передает "Аль-Джазира".

В Катаре также сообщили о перехвате нескольких ракет и беспилотников, нацеленных на американскую авиабазу Эль-Удейд, пишет издание The National (ОАЭ) со ссылкой на заявление катарских властей.

Пресс-секретарь Минобороны Кувейта Сауд Аль-Атван заявил, что с 28 февраля военные страны выявили и нейтрализовали 212 баллистических ракет и 394 беспилотника. По его словам, с начала атак ранения получили 67 кувейтских военнослужащих, сообщает "Аль-Арабийя". Телеканал отмечает, что это самое большое количество раненных с начала конфликта среди армий всех стран Персидского залива.