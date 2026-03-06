Поиск

Венесуэла объявила о восстановлении дипотношений с США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы объявили о восстановлении дипломатических отношений с США, передает EFE.

"Боливарианское правительство подтверждает приверженность выведению на новый уровень конструктивного диалога с США, основанного на взаимоуважении и сотрудничестве между двумя странами", - заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

Министр выразил мнение, что этот процесс поспособствует усилению взаимопонимания и возможностям во благо общей выгоды.

Ранее о намерении двух стран восстановить дипломатические отношения заявили в Госдепартаменте США.

В 2019 году Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США после того, как тогдашняя американская администрация признала Хуана Гуайдо победителем президентских выборов в Венесуэле.

Хроника 03 января – 06 марта 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Венесуэла Госдепартамент США МИД Иван Хиль Хуан Гуайдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Сеуле допустили переброску комплексов Patriot из Южной Кореи в зону конфликта с Ираном

Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

 Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В Кремле пообещали ответные меры при размещении в Финляндии ядерного оружия

Венесуэла объявила о восстановлении дипотношений с США

Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

 Движение судов в Ормузском проливе остановилось почти полностью

Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

 Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

Израиль ночью нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $84,6 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе

 Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 450 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8588 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 139 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });