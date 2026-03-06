Венесуэла объявила о восстановлении дипотношений с США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы объявили о восстановлении дипломатических отношений с США, передает EFE.

"Боливарианское правительство подтверждает приверженность выведению на новый уровень конструктивного диалога с США, основанного на взаимоуважении и сотрудничестве между двумя странами", - заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль.

Министр выразил мнение, что этот процесс поспособствует усилению взаимопонимания и возможностям во благо общей выгоды.

Ранее о намерении двух стран восстановить дипломатические отношения заявили в Госдепартаменте США.

В 2019 году Венесуэла разорвала дипломатические отношения с США после того, как тогдашняя американская администрация признала Хуана Гуайдо победителем президентских выборов в Венесуэле.