В Сеуле допустили переброску комплексов Patriot из Южной Кореи в зону конфликта с Ираном

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Глава южнокорейского МИД Чо Хен заявил, что военные Южной Кореи и США обсуждают возможную передислокацию части развернутых на южнокорейской территории американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для операции против Ирана, сообщают в пятницу западные СМИ.

На парламентских слушаниях министр уточнил, что, однако, Сеул не получал никаких запросов от Вашингтона о военной помощи в связи с этим конфликтом.

В свой черед агентство "Ренхап" со ссылкой на источники сообщает, что американские войска, дислоцированные в Южной Корее, перебросили батареи ЗРК Patriot на авиабазу "Осан" с других американских баз.

По данным источников, ЗРК Patriot, а также американские транспортные самолеты C-5 и C-17 были замечены на авиабазе в Пхентхэке, примерно в 60 км к югу от Сеула.

В южнокорейских СМИ ранее появлялась информация, что США могут отправить из Южной Кореи на Ближний Восток ЗРК Patriot, ПРО THAAD, беспилотники MQ-9.