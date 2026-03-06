Поиск

Туроператоры в РФ отметили растущий спрос на Китай на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Jiang Qiming/China News Service/VCG via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спрос на туры в Китай резко вырос на фоне закрытия стран Персидского залива из-за ближневосточного военного конфликта, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

"Ближний Восток был первым транзитным хабом, который вел в Азию, на Мальдивы. И к счастью, с Азией есть прямое авиасообщение. Мы пытаемся увеличить объемы на азиатские направления, где сохраняется хороший спрос. Кроме того, на этой неделе мы видим резкий рост продаж по Китаю. Китай прямо пошел", - сказал Рубцов на VIII конгрессе турагентов в Москве, организованном Российским союзом туриндустрии (РСТ).

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора "Арт тур" Дмитрий Арутюнов также сообщил о росте спроса на Китай. Он добавил, что туристам можно предлагать и другие страны Азии, Африку.

По словам туроператоров, большинство туристов, которые решили перебронироваться на другие направления, выбирают Турцию, Египет, Таиланд.

