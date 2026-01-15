Израиль нанес удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг приступила к серии ударов по объектам движения "Хезболла" в разных районах Ливана, сообщает The Times of Israel.

В преддверии ударов в ЦАХАЛ обнародовали предупреждение о необходимости жителям города Сохмор эвакуироваться.

Позднее представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи призвал жителей Аль-Масгары на западе долины Бекаа как можно скорее эвакуироваться минимум на 300 м от намеченных командованием целей для ударов.

Адраи отметил, что вскоре израильские военные будут атаковать в этой зоне инфраструктуру "Хезболлы", и добавил, что это движение пытается здесь возобновить военную активность.

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, в соответствии с которым ЦАХАЛ поэтапно уйдет с территории Ливана и передаст свои позиции на юге страны ливанским военным. Перемирие предусматривает, что "Хезболла" не будет предпринимать попыток восстановления инфраструктуры, которую можно было бы использовать для нападений на Израиль. ЦАХАЛ же оставляет за собой право наносить удары по бойцам "Хезболлы", если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.