США намерены добиться от Мексики допуска американских военных к рейдам против наркоторговцев

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - США усиливает давление на Мексику, чтобы ее власти допустили американских военных к операциям против производителей наркотиков на мексиканской территории, сообщает в четверг The New York Times (NYT) со ссылкой на американские источники.

"США усиливают давление на Мексику, чтобы та позволила американским военным проводить совместные операции по ликвидации лабораторий по производству фентанила внутри страны", - сообщает издание.

По словам источников, "это предложение впервые прозвучало в начале прошлого года, но затем его отложили".

"Но запрос подали вновь после того, как американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января", - пишет NYT.

Как отметили источники, "представители США хотят, чтобы американские силы, бойцы сил специального назначения или офицеры ЦРУ, сопровождали мексиканских солдат во время рейдов на объекты, где могут производить фентанил".

По данным NYT, советники США уже находятся в командных пунктах мексиканских военных и делятся разведданными для помощи в борьбе с наркоторговлей.

3 января американские военные захватили в Каракасе Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, но свою вину он не признал.