Президент Мексики заявила о помощи США в борьбе с наркоторговлей и нелегальной миграцией

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что сотрудничество Мехико и Вашингтона уже позволило достичь ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США, передает АР.

"Можно говорить об очень весомых результатах от нашего сотрудничества, от выполняемой Мексикой работы", - сказала она.

По ее словам, благодаря борьбе правительства с наркокартелями снизилось количество убийств и интенсивность миграционного потока в США, а американские власти теперь конфискуют меньше наркотика фентанила на границе.

В то же время она призвала США остановить контрабанду оружия в Мексику. Она добавила, что потребление наркотиков в США - ключевой фактор, усиливающий картели в Мексике.

"Другая сторона тоже должна сыграть свою роль. Кризис с потреблением наркотиков нужно решать средствами общественного здравоохранения, проводить просветительские кампании", - объяснила Шейнбаум.

12 ноября президент поговорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали безопасность, противодействие наркотрафику, торговлю. Мексиканский президент вновь отметила, что во вмешательстве США в дела Мексики нет необходимости.

Ранее в январе Трамп сообщил о планах вскоре начать действия против наркокартелей на суше. Когда и где именно ожидать этих ударов, президент не уточнил.

"Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - добавил он.