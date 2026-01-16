Поиск

Президент Мексики заявила о помощи США в борьбе с наркоторговлей и нелегальной миграцией

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что сотрудничество Мехико и Вашингтона уже позволило достичь ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в США, передает АР.

"Можно говорить об очень весомых результатах от нашего сотрудничества, от выполняемой Мексикой работы", - сказала она.

По ее словам, благодаря борьбе правительства с наркокартелями снизилось количество убийств и интенсивность миграционного потока в США, а американские власти теперь конфискуют меньше наркотика фентанила на границе.

В то же время она призвала США остановить контрабанду оружия в Мексику. Она добавила, что потребление наркотиков в США - ключевой фактор, усиливающий картели в Мексике.

"Другая сторона тоже должна сыграть свою роль. Кризис с потреблением наркотиков нужно решать средствами общественного здравоохранения, проводить просветительские кампании", - объяснила Шейнбаум.

12 ноября президент поговорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Они обсуждали безопасность, противодействие наркотрафику, торговлю. Мексиканский президент вновь отметила, что во вмешательстве США в дела Мексики нет необходимости.

Ранее в январе Трамп сообщил о планах вскоре начать действия против наркокартелей на суше. Когда и где именно ожидать этих ударов, президент не уточнил.

"Картели управляют Мексикой. Очень, очень печально наблюдать за тем, что произошло с этой страной", - добавил он.

Мексика США Клаудия Шейнбаум Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гренландия нужна Соединенным Штатам для эффективности ПРО "Золотой купол"

Что произошло за день: пятница, 16 января

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в 33 млн грн

В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

 В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

Глава Минобороны Италии не видит смысла в отправке военных в Гренландию

Президент Ирана сообщил Путину об усилиях властей по нормализации обстановки в стране

Суд вновь поместил под арест главу ГК "Ташир" Карапетяна

Запасы газа в хранилище, ответственном за Прибалтику и Финляндию, ушли ниже 40%

В Литве заявили, что проблема с застрявшими в Белоруссии грузовиками решается на уровне ЕС
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 45 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8164 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });