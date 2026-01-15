США ввели санкции против 11 граждан Ирана и 13 организаций

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о введении санкций против 11 граждан Ирана, включая секретаря Верховного совета нацбезопасности Али Лариджани, и 13 компаний, зарегистрированных в Иране, ОАЭ и Сингапуре.

В санкционном списке, помимо Лариджани, также фигурируют служащие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и полицейские, которых США обвиняют в жестоком подавлении протестов.

В документе, опубликованном Минфином, подчеркивается, что санкционные меры направлены также против юридических лиц, деятельность которых связана с "теневым банкингом".