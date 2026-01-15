Поиск

Еврокомиссия одобрила национальные планы обороны восьми государств-членов ЕС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) в четверг объявила, что представила Совету ЕС предложение об утверждении финансовой помощи Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипру, Португалии и Румынии в рамках оборонной программы SAFE.

"В прошлом году ЕС добился большего прогресса в обороне, чем за предыдущие десятилетия", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила о прошлогодней инициативе Еврокомиссии, направленной на выделение для оборонных целей ЕС 800 млрд евро и предоставлении странам союза возможности займов на 150 млрд евро для совместных закупок по программе SAFE.

"Мы уже одобрили первую партию планов SAFE для Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипра, Португалии и Румынии. Остальные планы будут утверждены вскоре после этого. Сейчас совету необходимо срочно утвердить эти планы, чтобы обеспечить быстрое выделение средств", - сказала фон дер Ляйен.

Это одобрение, объясняют в ЕК, открывает путь для первой волны предоставления недорогих долгосрочных кредитов, что позволит восьми странам ЕС в короткие сроки повысить свою военную готовность и приобрести необходимое современное оборонное оснащение.

Теперь группа из восьми государств-членов ЕС будет иметь право на получение около 38 млрд евро после подписания кредитных соглашений.

"Это также интегрирует Украину в экосистему безопасности ЕС и гарантирует, что наша поддержка будет как быстрой, так и устойчивой", - говорится в опубликованном коммюнике Еврокомиссии.

После утверждения этого предложения Советом ЕС Еврокомиссия завершит оформление кредитных соглашений, и первые выплаты, как ожидают в Брюсселе, начнутся в марте 2026 года.

