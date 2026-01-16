Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Президент США объявил о формировании Совета мира по Газе, Мачадо отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира, во Владивостоке загорелся бизнес-центр

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира, который будет руководить восстановлением сектора Газа. Это часть второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта в регионе. Состав Совета объявят в ближайшее время, в него войдут представители нескольких стран.

- Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо на встрече в Белом доме отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Это решение президент США назвал "прекрасным жестом взаимного уважения".

- Правительство Великобритании сообщило о выделении 20 млн фунтов стерлингов ($26,7 млн) на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

- Еврокомиссия одобрила выделение финансовой помощи Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипру, Португалии и Румынии в рамках оборонной программы SAFE. Страны получат кредиты в размере 38 млрд евро на перевооружение.

- Во Владивостоке произошел пожар в бизнес-центре "Игнат" на проспекте Красного Знамени. Горело одно из помещений ресторана, наблюдалось сильное задымление. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Возгорание потушили.

- Китайская ракета Galactic Energy в пятницу вывела на орбиту четыре спутника связи Tianqi ("Тяньци"). Запуск был осуществлен с платформы в Желтом море. Спутники успешно достигли запланированной орбиты.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Фондовые индексы США выросли в четверг

 Фондовые индексы США выросли в четверг

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

 Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8154 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });