Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Президент США объявил о формировании Совета мира по Газе, Мачадо отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира, во Владивостоке загорелся бизнес-центр

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп объявил о формировании Совета мира, который будет руководить восстановлением сектора Газа. Это часть второго этапа плана Белого дома по урегулированию конфликта в регионе. Состав Совета объявят в ближайшее время, в него войдут представители нескольких стран.

- Венесуэльский оппозиционер Мария Корина Мачадо на встрече в Белом доме отдала Трампу свою медаль Нобелевской премии мира. Это решение президент США назвал "прекрасным жестом взаимного уважения".

- Правительство Великобритании сообщило о выделении 20 млн фунтов стерлингов ($26,7 млн) на ремонт энергетической инфраструктуры Украины.

- Еврокомиссия одобрила выделение финансовой помощи Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Хорватии, Кипру, Португалии и Румынии в рамках оборонной программы SAFE. Страны получат кредиты в размере 38 млрд евро на перевооружение.

- Во Владивостоке произошел пожар в бизнес-центре "Игнат" на проспекте Красного Знамени. Горело одно из помещений ресторана, наблюдалось сильное задымление. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 57 человек. Возгорание потушили.

- Китайская ракета Galactic Energy в пятницу вывела на орбиту четыре спутника связи Tianqi ("Тяньци"). Запуск был осуществлен с платформы в Желтом море. Спутники успешно достигли запланированной орбиты.