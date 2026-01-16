В Каире начал работу палестинский комитет по управлению Газой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Каире началось первое заседание Палестинского национального комитета по управлению сектором Газа, передает Anadolu. Комитету предстоит организовать оказание помощи нуждающимся и распланировать послевоенное восстановление в анклаве.

Комитет будет управлять секторов Газа под надзором "Совета мира" во главе с президентом США Дональдом Трампа, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН.

Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат, ранее отвечавший за развитие промышленных зон в палестинском анклаве.

Трамп подтвердил информацию о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа и выразил уверенность, что соглашение о полном разоружении движения ХАМАС будет достигнуто. Он также заявил, что поддерживает недавно сформированный палестинский технократический комитет.